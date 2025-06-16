В Самаре приводят в порядок пешеходные переходы

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В Самаре подрядчики ДЭУ приступили к плановой мойке подземных пешеходных переходов. Работы стартовали на Московском шоссе, сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 16 июня.

- Работники тщательно отмывают стены, ступени, поручни и стеклянные купола. По словам сотрудников, теперь переходить улицу под землей стало не только безопасно, но и приятно, - отметили в сообщении.

Судя по опубликованной фотографии, сразу несколько работников занимаются уборкой на территории при помощи необходимых инструментов. В порядок уже привели подземный пешеходный переход рядом с заводом имени Тарасова. Подобные работы продолжатся, пишет Самара-КП.