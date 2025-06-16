Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава минтранса Самарской области оштрафован на 8 тысяч рублей
Глава минтранса Самарской области оштрафован на 8 тысяч рублей
Сотрудники УФСИН России по Самарской области отметили День России
Сотрудники УФСИН России по Самарской области отметили День России
Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»
Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»
В Самаре приводят в порядок пешеходные переходы
В Самаре приводят в порядок пешеходные переходы
В Тольятти пресекли деятельность незаконного казино
В Тольятти пресекли деятельность незаконного казино
В Тольятти задержали несовершеннолетнего за угон автомобиля
В Тольятти задержали несовершеннолетнего за угон автомобиля
За выходные в Самарской области 62 мотоциклиста нарушили ПДД
За выходные в Самарской области 62 мотоциклиста нарушили ПДД
Билайн прервет звонок от мошенника при получении SMS с кодами от банков и Госуслуг
Билайн прервет звонок от мошенника при получении SMS с кодами от банков и Госуслуг
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79
0.4
EUR 90.01
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской»
Бесплатные мероприятия, которые пройдут в Самаре 15 июня
День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре приводят в порядок пешеходные переходы

16 июня 2025 13:30
59
В Самаре приводят в порядок пешеходные переходы

В Самаре подрядчики ДЭУ приступили к плановой мойке подземных пешеходных переходов. Работы стартовали на Московском шоссе, сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 16 июня.

- Работники тщательно отмывают стены, ступени, поручни и стеклянные купола. По словам сотрудников, теперь переходить улицу под землей стало не только безопасно, но и приятно, - отметили в сообщении.

Судя по опубликованной фотографии, сразу несколько работников занимаются уборкой на территории при помощи необходимых инструментов. В порядок уже привели подземный пешеходный переход рядом с заводом имени Тарасова. Подобные работы продолжатся, пишет Самара-КП.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Назначен гендиректор АО «РКЦ
16 июня 2025  13:32
Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»
42
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
15 июня 2025  12:37
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
958
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
15 июня 2025  11:20
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
338
В Самаре обновят автобусы на маршрутах № 1 и № 50
14 июня 2025  12:34
В Самаре обновят автобусы на маршрутах №1 и №50
492
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
14 июня 2025  10:36
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие
624
Весь список