В Самаре приступили к аварийно-ямочному ремонту 

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В Самаре службы благоустройства и подрядчики приступили к аварийно-ямочному ремонту дорог – это первый вид ремонта, технологию которого можно применять и при отрицательной температуре воздуха: она должна быть от – 10 градусов С и выше. Напомним, что для производства работ используется литая асфальтобетонная смесь. Её температура превышает температуру стандартной асфальтобетонной смеси и составляет в среднем 210-215 градусов С. При работе литым асфальтом вся жидкость из заливаемой выбоины выпаривается.

«Работаем в 2 смены. В основном акцент делаем на объекты, по которым были поставлены задачи Главой Самары - это улицы Нагорная, Вольская, Тухачевского, также путепроводы по Ракитовскому шоссе и улице Физкультурной. В ночь выходим на дороги с серьезным трафиком, где проблематично работать днем. Сегодня в ночь работаем на путепроводах», - рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Аварийно-ямочный ремонт выполняет лишь поддерживающие функции и проводится до наступления дорожно-строительного сезона, когда и начинаются основные виды ремонтных работ: малыми и большими «картами», комплексно, капитально, в том числе, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги.

В работах по аварийно-ямочному ремонту сейчас задействовано 5 специальных машин – кохерных установок. Из них: 3 – МП «Благоустройство» и 2 – ООО «Кедр-1». Работы ведутся в две смены.

Сегодня в плане также привести в порядок участки улично-дорожной сети на улицах Белорусской, Революционной, Часовой, Черемшанской, Клинической, Пятигорской, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации