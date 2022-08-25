В Самаре по улице Стара-Загора перекроют движение транспорта в связи с перекладкой теплотрассы

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы с 05:00 26 августа 2022 года до 18:00 30 августа 2022 года в районе дома №121 по улице Стара-Загора будет ограничено движение транспорта.

По этой причине общественный транспорт, в частности автобусные маршруты №№ 23, 37, 38, 47, 56, 70, 213, будет двигаться по скорректированной трассе следования, ознакомиться с которой можно в Приложении.

Изменения коснутся и наземного электрического транспорта.

- маршрут №17 «15-й микрорайон – Железнодорожный вокзал» в прямом направлении: Березовая аллея – пр. Карла Маркса – ул. Алма-Атинская – ул. Стара-Загора – пр. Кирова – Московское шоссе – ул. Московская – ул. Коммунистическая – ул. Агибалова – Комсомольская площадь – ул. Спортивная; в обратном направлении: ул. Спортивная – Никитинская площадь – ул. Коммунистическая – ул. Московская – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Стара-Загора – Березовая аллея.

- маршрут №19 «Барбошина поляна – ул. Ново-Садовая» в прямом направлении: пр. Кирова – Московское шоссе, пр. Масленникова; в обратном направлении: пр. Масленникова – Московское шоссе – пр. Кирова.

- маршрут №20 «Железнодорожный вокзал – Безымянский рынок» в прямом направлении: ул. Спортивная – Никитинская площадь – ул. Коммунистическая – ул. Московская – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Победы – ул. Калинина; в обратном направлении: ул. Калинина – ул. Вольская – пр. Кирова – Московское шоссе – ул. Московская – ул. Коммунистическая – ул. Агибалова – Комсомольская площадь – ул. Спортивная.

При этом с 05:00 26 августа 2022 года до 18:00 30 августа 2022 года отменено движение троллейбусов №13, осуществляющих перевозки по муниципальному маршруту «Завод «Экран» - «Кинотеатр «Шипка».