В Самаре планируют отремонтировать 10 улиц

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Во время строительства двухуровневой развязки на Ново-Садовой рабочим предстоит привести в порядок еще 10 прилегающих улиц.

Во время возведения развязки подрядчики отремонтируют следующие улицы:

Кольцевая;

Парковый переулок;

6-я и 8-я Радиальные;

Финская;

улица Академика Платонова;

Тихвинская;

3-я просека;

2-я малая просека;

проезд между улицами Советской Армии и XXII Партсъезда.

Также в Минтрансе напомнили, что в ближайшее время на Ново-Садовой начнут ограничивать движение автомобилей. Ближайшее перекрытие запланировали на конец июня.

— С этого времени для водителей будет недоступен участок от Гастелло до района остановки «Детская больница» и АЗС «Татнефть» по направлению из города. Для автомобилистов откроют дублер по четной стороне, — пояснили в ведомстве.

Следующий этап перекрытия планируют начать 16 июля. Ограничения будут вводить на участке от XXII Партсъезда до Советской Армии. Проехать в город можно будет по дублеру Ново-Садовой за ДК «Современник». В таком режиме улица будет работать до 30 сентября, пишет 63.ру.

Полностью Ново-Садовую перекроют 1 октября 2021 года. Открыть ее планируют не раньше декабря 2023 года. Мы публиковали график ввода ограничений и маршруты объезда на время строительства.

Подрядчики приступили к работам на Ново-Садовой в феврале 2021 года. По задумке, новая эстакада необходима, чтобы решить проблему с пробками на этом участке дороги. Предполагается, что путепровод будет начинаться у «Современника» и заканчиваться после улицы XXII Партсъезда.

Для самой развязки уже начали делать опоры. Окончание всех работ намечено на декабрь 2023 года. По крайней мере, именно эта дата указана в госконтракте.

Фото: Pixabay.com