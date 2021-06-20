Я нашел ошибку
Главные новости:
Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей.
Троица: в чем суть праздника и о его главных традициях
Их доставили на лечение в детскую инфекционную больницу Симферополя.
У нескольких детей в "Артеке" выявлена коронавирусная инфекция
Спасибо, что спасаете жизни! - массовая кампания благодарности медработникам региона проходит в Самарской области
Спасибо, что спасаете жизни! - массовая кампания благодарности медработникам региона проходит в Самарской области
В Самаре планируют отремонтировать 10 улиц
В Самаре планируют отремонтировать 10 улиц
Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом
Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом
Путин проведет очную прямую линию 30 июня
Путин проведет очную прямую линию 30 июня
В Москве фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе среди вакцинированных
В Москве фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, в том числе среди вакцинированных
В Самаре водитель врезался в бордюрный камень, а потом в вагоны
В Самаре водитель врезался в бордюрный камень, а потом в вагоны
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.22
-0.28
EUR 85.99
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре планируют отремонтировать 10 улиц

20 июня 2021 12:54
131
В Самаре планируют отремонтировать 10 улиц

Во время строительства двухуровневой развязки на Ново-Садовой рабочим предстоит привести в порядок еще 10 прилегающих улиц. 

Во время возведения развязки подрядчики отремонтируют следующие улицы:

  • Кольцевая;
  • Парковый переулок;
  • 6-я и 8-я Радиальные;
  • Финская;
  • улица Академика Платонова;
  • Тихвинская;
  • 3-я просека;
  • 2-я малая просека;
  • проезд между улицами Советской Армии и XXII Партсъезда.

Также в Минтрансе напомнили, что в ближайшее время на Ново-Садовой начнут ограничивать движение автомобилей. Ближайшее перекрытие запланировали на конец июня.

— С этого времени для водителей будет недоступен участок от Гастелло до района остановки «Детская больница» и АЗС «Татнефть» по направлению из города. Для автомобилистов откроют дублер по четной стороне, — пояснили в ведомстве.

Следующий этап перекрытия планируют начать 16 июля. Ограничения будут вводить на участке от XXII Партсъезда до Советской Армии. Проехать в город можно будет по дублеру Ново-Садовой за ДК «Современник». В таком режиме улица будет работать до 30 сентября, пишет 63.ру.

Полностью Ново-Садовую перекроют 1 октября 2021 года. Открыть ее планируют не раньше декабря 2023 года. Мы публиковали график ввода ограничений и маршруты объезда на время строительства.

Подрядчики приступили к работам на Ново-Садовой в феврале 2021 года. По задумке, новая эстакада необходима, чтобы решить проблему с пробками на этом участке дороги. Предполагается, что путепровод будет начинаться у «Современника» и заканчиваться после улицы XXII Партсъезда.

Для самой развязки уже начали делать опоры. Окончание всех работ намечено на декабрь 2023 года. По крайней мере, именно эта дата указана в госконтракте.

Фото: Pixabay.com

Теги: Ново-Садовая развязка ремонт улиц

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В программе - спартакиада медработников и образовательные мастер-классы для руководителей и молодых учёных, а также вечерняя концертная программа. 
20 июня 2021  15:18
Для сотрудников медицинских учреждений региона организовано праздничное мероприятие
6
Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом
20 июня 2021  12:30
Органы власти Самарской области в 2 раза чаще реагируют на жалобы жителей в социальных сетях по сравнению с 2020-м годом
296
Список кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента огласили на Съезде партии.
19 июня 2021  21:44
Дмитрий Азаров возглавил территориальную группу Самарской области на выборах в Государственную Думу
526
В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину
19 июня 2021  13:28
В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину
544
ВолгаФест-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
19 июня 2021  10:49
«ВолгаФест»-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
729
Весь список