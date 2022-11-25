В Самаре отреставрировали один из корпусов Иверского монастыря

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В Самаре показали обновленное изнутри здание памятника архитектуры. Речь идет об объекте культурного наследия «Сестринский корпус № 1 комплекса Иверского монастыря».

— Внутри корпуса отремонтировали кирпичную кладку фасадов. Также установили новые окна и двери, которые предварительно изготовили. Еще рабочие смонтировали внутренние перегородки, ограждения лестниц и водосточную систему, уложили плитку и паркет. Плюс ко всему отделали ступени плитами из известняка и занялись устройством внутренних инженерных систем здания, — рассказали в своем телеграм-канале представители областного управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Кстати, летом прошлого года представители Министерства культуры РФ искали подрядчика для реставрации этого корпуса. За проведение работ в этом здании они предлагали 20,6 миллиона рублей из федерального бюджета, пишет 63.ру.

Иверский монастырь был создан по инициативе граждан Самары, которые в январе 1850 года вышли с прошением об открытии в Самаре женской общины к епископу Симбирскому Феодотию. К этому времени изъявили желание посвятить себя иноческой жизни 38 сестер. Общину назвали Иверской, исполняя желание елабужской купчихи Екатерины Ивановны Марихиной, пожертвовавшей в возникшую обитель фамильную икону Божией Матери «Иверская» в драгоценной золотой ризе. Открытие монастыря, или, точнее, переименование общины в Самарский Иверский женский монастырь произошло 21 августа 1860 года.