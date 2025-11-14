В Самаре осталось снести меньше десяти киосков в этом году

150

Мэр Самары Иван Носков в эфире ГТРК «Самара» рассказал, что в текущем году задача по ликвидации несанкционированной уличной торговли в основном решена.

«Мы больше 200 объектов снесли. Осталось буквально меньше десяти — и до конца года это поручение губернатора мы выполним», — отметил Носков.

После завершения демонтажных работ власти приступят к следующему этапу — приведению к единому стандарту внешнего вида легально работающих торговых точек. Для этого уже подготовлен специальный дизайн-код, регламентирующий облик нестационарных объектов.

«Мы разработали дизайн, провели обсуждения, и с нового года начнём поэтапно приводить нестационарные торговые объекты к современному облику. Это не делается за один день — предпринимателям дадим время на адаптацию. Но мы должны, чтобы Самара выглядела ухоженно и достойно», — подчеркнул мэр.

Новые правила благоустройства распространятся и на здания, имеющие статус объектов культурного наследия.

«Исторический центр Самары — это её лицо. Мы говорим о развитии туризма, и важно, чтобы гости видели город ухоженным, гармоничным, современным, но с сохранением его духа», — резюмировал Иван Носков.