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В Самаре обустроят 1300 «образцовых» контейнерных площадок

6 февраля 2025 11:26
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В Самаре обустроят 1300 «образцовых» контейнерных площадок

Обращение с ТКО остается одной из самых проблемных сфер в Самарской области. Жители региональной столицы недовольны не только регулярностью вывоза мусора, но и содержанием контейнерных площадок. Всего в Самаре их более 8 000, а муниципалитету принадлежат лишь 1300, а остальные же находятся в ведении частных собственников, и за них, соответственно, отвечают управляющие организации.

Председатель правительства Самарской области анонсировал пилотный проект, в рамках которого будут приведены в порядок те самые 1 300 контейнерных площадок, пишет 63.ру.

Мы берем для себя повышенные обязательства. В ближайшее время запланированы ремонт и оснащение новыми баками — более 4 000 уже закуплено силами муниципалитета города Самара и отчасти силами регоператора. На этих 1 300 контейнерных площадках мы хотим показать качественные отличия и вообще продемонстрировать пример того, как должна выглядеть мусорная контейнерная площадка в городе-миллионнике, — пояснил Михаил Смирнов.

Самые частые жалобы по словам первого вице-губернатора Самарской области, касаются нахождения на контейнерных площадках крупногабаритного мусора и отсутствия ограждения, из-за чего отходы разлетаются по улицам и дворам. Но Михаил Смирнов выразил уверенность в том, что проблему можно и нужно решать.

— Даже если не будут приняты соответствующие федеральные нормы, мы здесь, на уровне региона, на уровне муниципалитета, найдем надлежащую договорную конструкцию для того, чтобы наделить регионального оператора формальными полномочиями или правами на обслуживание, уборку, чистку, амортизацию контейнерной площадки и баков на этой территории. И за счет того, что региональный оператор у нас государственный, вопросы, что включается или не включается в тариф, есть ли на это источники финансирования, не станет поводом уклоняться от наведения порядка на контейнерной площадке. А именно она, как правило, служит той точкой, по которой жители оценивают качество работы в целом отрасли в регионе, — заявил председатель правительства Самарской области.

Также на пресс-конференции сообщили о том, что до 1 сентября 2025 года пени и штрафы начисляться не будут, поскольку в настоящее время формируется абонентская база регоператора. Другой важной темой мероприятия стали проблемные аспекты перехода на новый тариф.

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