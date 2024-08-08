В Самаре обсудили подготовку города к отопительному сезону

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Актуальные вопросы обсудили в Департаменте городского хозяйства и экологии Самары. В перечне обсуждаемых вопросов в рамках заседания профильного штаба - ремонт и модернизации теплотрасс, внесение паспортов готовности многоквартирных домов на электронные платформы, готовность объектов здравоохранения и социальной сферы к отопительному сезону.

В этом году в областном центре обновляется 24 объекта теплосетей, на сегодняшний день 6 объектов технически готовы на 100 процентов. На этих участках остается выполнить благоустройство. Общий процент исполнения по всем объектам перекладок приближается к 85.

Пристальное внимание уделяется работам на объектах теплосетей, находящихся в непосредственной близости от объектов социальной сферы.

«Мы приближаемся к началу нового учебного года, поэтому перед нами стоит задача завершить работы максимум к 20 августа. В настоящее время мы придерживаемся графика, без отставаний», - подчеркнул заместитель Главы г. о. Самара - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Александр Андриянов.

Параллельно ведется работа по внесению информации, касающейся готовности многоквартирных домов и других объектов к зиме, в электронные базы. Это сервисы «ГИС ЖКХ» и «Электронное ЖКХ», где размещаются такого рода документы. В настоящее время с это работой во внутригородских районах справились на 80%.

Фото: администрация Самары