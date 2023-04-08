В Самаре наводят порядок на территории бульвара по ул. Чернореченская

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В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» бульвар участвует в голосовании за благоустройство территории в 2024 году.

Согласно дизайн-проекту на улице Чернореченской от Спортивной до Владимирской плани­руется создать прогу­лочную зону, замостить ее плиткой, установить скамьи, урны, заменить уличное освещение, провести озеле­нение и создать централизованные парковки. Ожидается, что после рекон­струкции кинотеатра «Россия» тут появится новый центр притяжения.

Рейтинговое голосо­вание пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года на единой федеральной платформе.

Именно жители решают, какие самарские общественные пространства преобразятся уже в следующем году.

Вместе создаём современную среду для жизни!