В Самаре наводят порядок на территории бульвара по ул. Чернореченская

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» бульвар участвует в голосовании за благоустройство территории в 2024 году.
Согласно дизайн-проекту на улице Чернореченской от Спортивной до Владимирской планируется создать прогулочную зону, замостить ее плиткой, установить скамьи, урны, заменить уличное освещение, провести озеленение и создать централизованные парковки. Ожидается, что после реконструкции кинотеатра «Россия» тут появится новый центр притяжения.
Рейтинговое голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года на единой федеральной платформе.
Именно жители решают, какие самарские общественные пространства преобразятся уже в следующем году.
Вместе создаём современную среду для жизни!