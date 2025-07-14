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В Самаре намерены снести долгострой на проспекте Карла Маркса

14 июля 2025 11:56
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В Самаре намерены снести долгострой на проспекте Карла Маркса

В городе Самаре проводится поиск организации, специализирующейся на демонтаже многоэтажного здания, расположенного по адресу: проспект Карла Маркса, д. 57, в Железнодорожном районе.

Объект, подлежащий сносу, представляет собой самовольно возведенное сооружение общей площадью 18,3 тысяч квадратных метров. Здание расположено между домами № 59А по проспекту Карла Маркса и № 13 по улице Киевской.

На картах города можно найти точное местоположение объекта по адресу проспект Карла Маркса, д. 57. Ближайшая к зданию станция метрополитена — «Московская».

Департамент градостроительства Самары в октябре 2024 года проводил тендер на разработку проекта демонтажа указанного здания. Начальная стоимость контракта составила 458 тысяч рублей.

Здание эксплуатируется более двух десятилетий. Первоначально планировалось, что на данной территории будет возведен восьмиэтажный спортивно-оздоровительный комплекс с подземным паркингом, рассчитанным на 70 машино-мест, пишет ВолгаНьюс.

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