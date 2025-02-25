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В Самаре намерены снести девять аварийных домов

25 февраля 2025 13:57
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В Самаре намерены снести девять аварийных домов

Департамент управления имуществом Самары объявил новые торги на снос 9 аварийных домов, расположенных в шести районах города. Торги состоятся 7 марта, а начальная цена контракта составляет 18,9 миллиона рублей. Работы должны быть завершены в течение 70 дней с момента подписания договора.

Большая часть этих зданий - памятники истории, половина из них была построена более 100 лет назад, а одно даже насчитывает 136 лет. Все они находятся в историческом центре города и нуждаются в срочном демонтаже для обеспечения безопасности жителей, пишет ГТРК-Самара.

Список адресов аварийных домов:

Самарский район:

  • ул. Фрунзе, 123-125, литера Д;
  • ул. Ленинская, 42, литеры А, А1, А2;
  • ул. Водников, 69, литера В.

Ленинский район:

  • ул. Самарская, 96, литеры В, В1, В2, В3, в, в1.

Железнодорожный район:

  • ул. Буянова, 41, литера А.

Куйбышевский район:

  • ул. Гаванская, 9.

Советский район:

  • ул. Бобруйская, 15, литера 15.

Кировский район:

  • ул. Каховская, 38, литера Н;
  • пер. Ташкентский, 74, литеры А, А1, А2, А3, А4, а.

Ранее власти Самары уже определили подрядчика для сноса 8 аварийных домов, что является продолжением масштабной работы по обновлению жилого фонда города.

А всего в 2025 году снесут 80 небезопасных и неэксплуатируемых зданий.

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