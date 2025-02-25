В Самаре намерены снести девять аварийных домов

Департамент управления имуществом Самары объявил новые торги на снос 9 аварийных домов, расположенных в шести районах города. Торги состоятся 7 марта, а начальная цена контракта составляет 18,9 миллиона рублей. Работы должны быть завершены в течение 70 дней с момента подписания договора.
Большая часть этих зданий - памятники истории, половина из них была построена более 100 лет назад, а одно даже насчитывает 136 лет. Все они находятся в историческом центре города и нуждаются в срочном демонтаже для обеспечения безопасности жителей, пишет ГТРК-Самара.
Список адресов аварийных домов:
Самарский район:
Ленинский район:
Железнодорожный район:
Куйбышевский район:
Советский район:
Кировский район:
Ранее власти Самары уже определили подрядчика для сноса 8 аварийных домов, что является продолжением масштабной работы по обновлению жилого фонда города.
А всего в 2025 году снесут 80 небезопасных и неэксплуатируемых зданий.