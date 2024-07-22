В Самаре на улице Александра Матросова продолжается ремонт

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Улицу Александра Матросова обновляют по всей ширине проезжей части, в границах проспекта Карла Маркса и улицы Красных Коммунаров. К фрезерованию старого слоя покрытия специалисты приступили в конце минувшей недели. Площадь работ составляет более 29 000 кв. м. В настоящее время с фрезерованием подрядчик справился почти на 80%.

Ремонт производится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

После на участке отремонтируют люки колодцев, поднимут их на проектную высоту. Также заменят разрушенный бортовой камень – 4 260 пгн. м. Далее предстоит устройство нового дорожного полотна. Специалисты отмечают, что имеются локации, где потребуется укрепление основания: в общей сложности такие работы запланированы на 3 900 кв. м. Для верхнего слоя основания предусмотрена смесь А32НН. А для финишного покрытия будут использовать высокотехнологичную смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Она же обеспечит высокие эксплуатационные характеристики и остальной территории проезжей части.

Все этапы ремонта стандартны. Полного перекрытия автодороги не требуется. Единственную сложность представляет припаркованный транспорт горожан, которые неохотно перемещают свои машины с крайней правой полосы, чем затрудняют работу спецтехники подрядчика. В этом случае кромку приходится дорабатывать отдельно, когда владельцы автомобилей освобождают ее.

Профильный департамент и подрядная организация просят с пониманием относиться к производству работ, на которые специалисты выходят и в будни, и в выходные, в том числе в дневные часы. Это позволит более оперативно справиться с задачами на дорожном объекте.

Фото: администрация Самары