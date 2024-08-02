В Самаре на бульваре на Чернореченской появится арт-объект «Арка»

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В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда», реализация которого происходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», 11 июля стартовали работы по благоустройству бульвара на улице Чернореченской. Этот проект направлен на создание удобных и безопасных условий для прогулок и отдыха горожан.



Планируется восстановление пешеходных дорожек, выполненных из качественной плитки, что обеспечит их долговечность. Кроме того, будет устроен газон с системой автополива, позволяющей поддерживать его в идеальном состоянии в течение всего года. Для улучшения освещения территории предусмотрено установление современных фонарей, что создаст уютную атмосферу в вечернее время.



Ожидается установка малых архитектурных форм, таких как скамейки и урны, а также арт-объекта «Арка», который станет центром притяжения для жителей и гостей города. Важным элементом благоустройства станут пешеходные ограждения, которые повысит безопасность прогулок.



Посадка деревьев и кустарников, а также обрезка существующих насаждений создадут зеленую зону, которая украсит бульвар и улучшит экологическую обстановку. Завершение работ запланировано на конец октября текущего года.

Фото: Департамент ГХиЭ г.о. Самара