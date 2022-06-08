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В Самаре коммунальные службы благоустройства устраняют последствия сильного ветра
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В Самаре коммунальные службы благоустройства устраняют последствия сильного ветра

8 июня 2022 17:09
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Обращения жителей в соцсетях на особом контроле ЦУР и МЦУ.

Обращения жителей в соцсетях на особом контроле ЦУР и МЦУ: в Самаре коммунальные службы благоустройства устраняют последствия сильного ветра.
 
 Районные службы благоустройства, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ТСН организовали работу в части уборки упавших деревьев во дворах и незакрепленных территориях. Упавшие или поврежденные деревья подлежат распилу и оперативному вывозу с территории. 
 
В ближайшие сутки поступающая информация, связанная с повреждением и падением зеленых насаждений, остается на особом контроле районных и городских служб благоустройства. 
 
Все сообщения от жителей, поступающие в социальные сети, аккумулируются на цифровых площадках «Инцидент-менеджмент» и «Платформе обратной связи», далее обращения фиксируются МЦУ Самары и ЦУР Самарской области. Все сообщения направляются в работу профильных служб для оперативного устранения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

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