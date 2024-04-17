Я нашел ошибку
Главные новости:
В Москве листья на деревьях появились на 10 дней раньше
В Москве листья на деревьях появились на 10 дней раньше
Студенты ПВГУС станут резидентами технопарка «Жигулевская долина»
Студенты ПВГУС станут резидентами технопарка «Жигулевская долина»
С начала года пожарные Самарского региона выезжали на тушение 43 природных пожаров на общей площади более 2,9 га
С начала года пожарные Самарского региона выезжали на тушение 43 природных пожаров на общей площади более 2,9 га
Ученые самарского Политеха разработали новый способ синтеза керметов
Ученые самарского Политеха разработали новый способ синтеза керметов
Аттракционы в самарских парках запустят 20 апреля
Аттракционы в самарских парках запустят 20 апреля
Тольяттинец обманывал женщин под предлогом косметологии
Тольяттинец обманывал женщин под предлогом косметологии
Жители Сергиевска наблюдаются в обновленной поликлинике
Жители Сергиевска наблюдаются в обновленной поликлинике
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.07
0.48
EUR 99.93
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Медицинский психолог: «Главный инструмент для преодоления стресса - это мы сами»
В СОУНБ пройдет лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии»
Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в субботнике
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники

17 апреля 2024 10:59
124
В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники

Планируется, что к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники. Сроки высадки однолетних цветочных растений в открытый грунт остались прежними: к этому виду работ специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» планируют приступить на следующей неделе. Прежде всего, цветочную рассаду будут «переселять» из оранжерей муниципального предприятия в исторический центр Самары – на гостевые и туристические маршруты, в общественные пространства, а также на знаковые локации, в памятные места, находящиеся в разных районах города. Отметим, что сроки, за которые нужно справиться с основным объемом работ в рамках муниципальной программы «Цветущий город», скорректированы: цветники на общей площади 38,7 тысячи кв. м необходимо обустроить до 20 июня.

А городские фонтаны уже готовы к тестовому пуску. Он пройдет 20 апреля, в рамках общегородского субботника. Не исключено, что уже 25 апреля, то есть раньше обычных сроков, все фонтаны заработают на полную мощность.

Фото: горадминистрация

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
17 апреля 2024, 11:18
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
Новая торговая точка будет работать для посетителей каждый день с 09:00 до 21:00. Экономика
109
Самарская область традиционно демонстрирует высокие результаты на конкурсе «Лидеры России» и занимает лидирующие позиции в заявочной кампании.
16 апреля 2024, 18:28
Дмитрий Азаров встретился с победителями и суперфиналистами конкурса управленцев «Лидеры России»
Самарская область традиционно демонстрирует высокие результаты на конкурсе «Лидеры России» и занимает лидирующие позиции в заявочной кампании. Политика
612
Завтра, 17 апреля, в Самарской области прогнозируют сильный ветер
16 апреля 2024, 13:14
Завтра, 17 апреля, в Самарской области прогнозируют сильный ветер
Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Общество
309

В центре внимания
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
17 апреля 2024  11:18
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
111
В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники
17 апреля 2024  10:59
В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники
117
Самарская область традиционно демонстрирует высокие результаты на конкурсе «Лидеры России» и занимает лидирующие позиции в заявочной кампании.
16 апреля 2024  18:28
Дмитрий Азаров встретился с победителями и суперфиналистами конкурса управленцев «Лидеры России»
612
Завтра, 17 апреля, в Самарской области прогнозируют сильный ветер
16 апреля 2024  13:14
Завтра, 17 апреля, в Самарской области прогнозируют сильный ветер
309
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
16 апреля 2024  13:06
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
309
Весь список