В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники

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Планируется, что к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники. Сроки высадки однолетних цветочных растений в открытый грунт остались прежними: к этому виду работ специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» планируют приступить на следующей неделе. Прежде всего, цветочную рассаду будут «переселять» из оранжерей муниципального предприятия в исторический центр Самары – на гостевые и туристические маршруты, в общественные пространства, а также на знаковые локации, в памятные места, находящиеся в разных районах города. Отметим, что сроки, за которые нужно справиться с основным объемом работ в рамках муниципальной программы «Цветущий город», скорректированы: цветники на общей площади 38,7 тысячи кв. м необходимо обустроить до 20 июня.

А городские фонтаны уже готовы к тестовому пуску. Он пройдет 20 апреля, в рамках общегородского субботника. Не исключено, что уже 25 апреля, то есть раньше обычных сроков, все фонтаны заработают на полную мощность.

Фото: горадминистрация