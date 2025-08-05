В Самаре ищут подрядчика для ремонта дома Курлиной

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В Самаре объявили торги на разработку научно-проектной документации для сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Курлиной» 1903 года постройки. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Здание находится на улице Фрунзе, 159. Там планируется провести капитальный ремонт. Подрядчика ищет музей Алабина. На необходимые услуги готовы выделить больше 7 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 7 797 926 рублей.

Объявление было размещено 4 августа, окончание подачи заявок запланировано на 13 августа, а победителя выберут 15 августа. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта до 30 июня 2026 года. Компания займется инженерными изысканиями и технической документацией, пишет Самара-КП.