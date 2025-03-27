В Самаре фонду капремонта были переданы старинные дома

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Мэрия Самары 26 марта 2025 года передала Фонду капитального ремонта 12 МКД, жильцы которых не приняли решение о переходе на спецсчета. Эти здания расположены на проспекте Кирова, 53а, Галактионовской,102б, в поселке Красная Глинка, квартале 2, дом № 19, квартале 2, дом № 23, квартале 3, дом № 26, на улице Красноармейской, 5а, улице Молодогвардейской, 68, в поселке Мехзавод, квартале 2, дом № 36, на улице Ерошевского, 1, на улице Спортивной, 25, на углу улиц Чапаевской, 126, на улице Некрасовской, 48, в Управленческом тупике, 12.

Три дома были построены более 100 лет назад. Это здания на улице Молодогвардейской, 68 (1888 год), на улице Красноармейской, 5а (1871 год).

В домах нужно отремонтировать фасады и крыши. Дороже всего обойдутся работы по ремонту фасада здания на углу Чапаевской и Некрасовской: на это выделено 8,5 млн рублей, пишет СитиТраффик.