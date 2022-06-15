В Самаре благоустраивают сквер имени Куйбышева

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В этом году в Самаре преобразятся 5 общественных пространств, в том числе сквер имени Куйбышева в Куйбышевском районе. За благоустройство этой территории проголосовали более 22 500 человек.

Сквер имени Куйбышева занял четвертое место в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий, которое проходило в 2021 году на федеральной платформе.

В соответствии с дизайн-проектом в сквере уложат новую плитку, установят ограждения, посадят кустарники и уложат газон. Также в сквере появятся новые точки освещения, установят урны, новые скамейки, в том числе подвесные.

Работы по благоустройству сквера стартовали в мае. В настоящее время на объекте задействовано порядка 10 рабочих. Специалисты занимаются укладкой плитки. Работы ведутся с опережением графика. В соответствии с контрактом подрядчику предстоит завершить все работы до 1 сентября 2022 года.

Фото: администрация Самары