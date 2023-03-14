В Самаре административные комиссии усилили контроль качества содержания территорий в период межсезонья

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В период межсезонья, когда наступление весны сопровождается активным таянием снега и образованием гололедицы на дорогах, безопасность и комфорт жителей выходит на первый план.

На городском уровне регулярный контроль за качеством зимнего содержания территорий силами управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН осуществляют администрации внутригородских районов в тесном взаимодействии с административными комиссиями.

Административная комиссия - это постоянно действующий коллегиальный орган, работает в каждом районе Самары. Основной целью деятельности административной комиссии является исполнение функции по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 115-ГД.

Так, в состав комиссии Кировского района входит 16 человек, они коллегиально принимают решение о назначении наказания.

Мониторинг специалисты проводят ежедневно. К работе также привлечены управляющие микрорайонами, они помогают выявлять нарушения.

14 марта в ходе очередного мониторинга территории председатель Административной комиссии Кировского района зафиксировала образование колеи на внутридворовом проезде, а также отсутствие признаков обработки территории двора противоголедными материалами по данному адресу. Нерадивой ТСН, игнорирующей свои обязанности по содержанию вверенной территории, грозят штрафные санкции. Для юридических лиц за нарушения предусмотрены штрафы - от 30 до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение - 100 тысяч рублей.

С 18 декабря 2022 года члены административной комиссии Кировского внутригородского района составили 108 протоколов в части несвоевременной очистки прилегающих территорий от снега и наледи, а также отсутствия обработки противогололедными реагентами, в районную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования направлено 120 актов о выявленных нарушениях.

На улице Нагорной, 145 владельцы трех автомобилей в течение всего зимнего сезона не реагировали на объявления управляющей организации о необходимости переставлять личный транспорт для обеспечения качественной расчистки двора.

Если жители столкнулись с бездействием управляющей организации или нарушением иных своих прав в рамках компетенции административной комиссии, они могут обращаться в районную комиссию любым удобным способом: по телефону, через портал Госуслуги, общественную приемную, социальные сети или посредством электронной почты.

Административные комиссии внутригородских районов Самары см. подробнее здесь.

Фото: администрация Самары