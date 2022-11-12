В Постниковом овраге в Самаре начали сносить гаражи

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Гаражи, расположенные в Постниковом овраге, помешали продлению улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой в Самаре. Об этом 63.RU сообщили в региональном Минтрансе.

Ведомство уже приступило к подготовке территории. Чиновники оформляют изъятие земель и недвижимости, которые оказались на пути новой дороги.

— Также сейчас в Постниковом овраге сносят гаражи, которые могут помешать будущему строительству, — сообщили 63.RU в Минтрансе.

Дорога будет включать двухуровневую развязку на Московском шоссе и даже станет причиной очередного ремонта Ново-Садовой. Для удобного пересечения с Авророй улицу предстоит немного переделать.