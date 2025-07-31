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В период ограничения движения транспорта по ул. Аэродромной запустят бесплатные компенсационные автобусы

31 июля 2025 19:18
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Эта мера позволит минимизировать неудобства, связанные с ограничением движения и изменением трасс следования общественного транспорта. 

В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы по ул. Аэродромной временно ограничено движение транспорта: 

- до 1 августа – по ул. Аэродромной, в районе пересечения с ул. Промышленности, на участке перекрестка с круговым движением;
- с 05:00 1 августа до 23:59 8 августа – по ул. Промышленности, в направлении движения в сторону ул. Энтузиастов;
- с 05:00 1 августа до 23:59 8 августа – по ул. Аэродромной, в районе пересечения с ул. Энтузиастов.

В период перекрытий будут работать бесплатные компенсационные автобусы. Перевозки организуют от сквера Санфировой (начало движения – в 06:00, последний рейс – в 21:40) до улицы Красных Коммунаров (первый рейс – в 06:20, последний – в 22:00). Интервал движения составит 10-15 минут. Эта мера позволит минимизировать неудобства, связанные с ограничением движения и изменением трасс следования общественного транспорта. 

Движение транспорта, в том числе автобусов маршрута № 70, по 8 августа будет организовано по скорректированной схеме. Автобусы проследуют по ул. Аэродромной – ул. Энтузиастов – ул. Мориса Тореза – ул. Советской Армии – ул. Промышленности – пр. 9 Мая – пер. Карякина – ул. Советской Армии, а далее по своему обычному маршруту. 

Движение трамваев с 05:00 1 августа до 23:59 8 августа будет организовано по следующей схеме.

Трамвайный маршрут № 3 «Ул. Чапаевская – Юнгородок»: 
- в будние дни в прямом направлении – ул. Чапаевская – автостанция «Аврора»; ул. Красных Коммунаров» – метро «Юнгородок»; в обратном направлении –  метро «Юнгородок» – ул. Красных Коммунаров; автостанция «Аврора» – ул. Чапаевская;
- в выходные дни трамваи № 3 от ул. Красных Коммунаров до метро «Юнгородок» курсировать не будут, вместо него на данном участке будут работать трамваи №№ 11 и 12.

Трамвайный маршрут № 4 «Постников овраг – Железнодорожный вокзал – станция метро «Победа» – Постников овраг»:
- в прямом направлении – автостанция «Аврора» – Постников овраг –  ул. XXII Партсъезда; 
- в обратном направлении – ул. XXII Партсъезда – Постников овраг – автостанция «Аврора».

Трамвайный маршрут № 23 «Постников овраг – станция метро «Победа» – Постников овраг»:
- в прямом направлении – станция метро «Победа» – Постников овраг – Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора»; 
- в обратном направлении – автостанция «Аврора» – Железнодорожный вокзал – Постников овраг – ул. XXII Партсъезда.                                      

Трамвайный маршрут № 11 «Стадион «Самара Арена» – автостанция «Аврора»:
- в прямом направлении – стадион «Самара Арена» – Юнгородок, через станцию метро «Победа»; 
- в обратном направлении – Юнгородок – стадион «Самара Арена», через станцию метро «Победа».

Трамвай № 12 путь следования не изменит.

Обращаем также внимание на то, что при пересадке пассажиров из трамвая №  3 на компенсационный автобус, а затем снова на трамвай, работающий по этому же маршруту, второй раз оплачивать проезд не потребуется.

В выходные дни пассажиры трамвая № 3  после пересадки с компенсационного автобуса могут бесплатно воспользоваться следующими в сторону Юнгородка трамваями №№ 11 и 12 (в прямом и обратном направлении).

Теги: Самара

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