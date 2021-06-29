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Новое асфальтобетонное покрытие вместо ям, колеи и просадок: в ночь на 29 июня в Самаре на проезде 9 Мая продолжился ремонт.

Проезд приводят в порядок в границах улиц Гагарина и Стандартной.

Сейчас преображается и прилегающая автодорога. Ее ремонтируют по всей ширине на площади порядка 7 тысяч квадратных метров.

Наблюдают за изменениями на участке и общественники.

«Мы проводим мониторинг кампании с самого начала дорожно-строительного сезона, следим за сроками старта и окончания работ согласно контрактам, заключенным профильным городским департаментом с подрядными организациями. По состоянию на сегодняшний день подрядчики выполняют задачи в соответствии с графиком либо опережающими темпами. У нас не возникает сомнений в том, что к 1 сентября на всех запланированных к ремонту дорогах работы будут завершены. Их качество, прежде всего, контролирует заказчик. Мы также отслеживаем ситуацию, оцениваем результаты лабораторных испытаний, делаем выводы. На данном этапе при возникновении каких-либо замечаний подрядчики быстро устраняют недостатки. Немаловажно и то, что марки укладываемых смесей отвечают новым требованиям ГОСТа, принятого в Российской Федерации в прошлом году. Например, на проезде 9 Мая мы посмотрели, как идет подготовка к укладке асфальтобетона А 16ВН, сам процесс устройства покрытия, соответствие технической карте. Все согласно стандартам», – подчеркнул член регионального политсовета и региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» по Самарской области Алексей Степанов.

За тем, как организованы работы, ведется круглосуточный контроль.

Кроме обновления автодороги, муниципальным контрактом предусмотрены работы на инженерных коммуникациях. После фрезерования люки выставляются на проектную высоту (вровень с новым покрытием). Всего на участке ремонта 22 дождеприемника и 13 люков смотровых колодцев.

Чтобы полностью справиться с укладкой асфальтобетона на проезде 9 Мая, специалистам потребуется еще порядка 3-х ночных смен. В случае осадков работы будут приостанавливаться, а возобновляться при первой же возможности. Устройство покрытия до тех пор, пока не высохнет основание, не допускается. И за этим организован строгий контроль.

Фото: администрация Самары