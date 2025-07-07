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В Красноармейском районе Самарской области по нацпроекту отремонтируют единственную дорогу к двум поселкам

7 июля 2025 10:28
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В Красноармейском районе Самарской области по нацпроекту отремонтируют единственную дорогу к двум поселкам

В Красноармейском районе Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ведется ремонт участка межмуниципальной трассы «Самара – Волгоград» — Пестравка» — Ленинский — Кочетковский – Бутковский протяженностью 5,45 км.

Дорога является единственным выездом из поселков Бутковский и Софинский на региональную сеть автодорог и ведет к основным социальным объектам сельского поселения Ленинский, к которому относятся населенные пункты. Также она входит маршрут движения школьного автобуса. Ремонт дороги ведется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, к которому в августе 2024 года обратились жители поселка Софинский. 

«На протяжении многих лет по дороге ездили нефтевозы и разбили ее. Весной и осенью сейчас проехать проблематично, иногда даже скорая не может по ней проехать. Из-за плохого состояния дороги в Софинском закрылся магазин, так как был затруднен подвоз продуктов. Очень рады ремонту, это значительно облегчит жизнь людей», – говорит глава сельского поселения Ленинский Виолетта Прохорова.

На участке ремонта уже проведено фрезерование старого дорожного покрытия и выполнены работы по уширению дороги до нормативных параметров. Также дорожники завершили устройство 7-ми новых водопропускных труб, чтобы минимизировать попадание воды на проезжую часть в период паводков. Сейчас на объекте ведутся работы по исправлению продольного профиля дорожной одежды и укладке нижнего слоя дороги на подготовленных участках.

«Проектом предусмотрен большой объём досыпки земляного полотна до требуемого габарита. Осадки затрудняют выполнение работ, но не смотря на это они ведутся опережающими темпами», – говорит представитель подрядной организации Андрей Неценко.

Помимо замены дорожного полотна до конца дорожного сезона 2025 года на автодороге также будут проведены работы по установке новых дорожных знаков и нанесению горизонтальной дорожной разметки.

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