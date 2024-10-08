В Кировском районе Самары завершены работы по благоустройству еще одной детской площадки

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На улице Юбилейной, 53 в рамках областного проекта "СОдействие" появилось ещё одно современное безопасное пространство для игр и активного отдыха горожан.

На площадке установлено детское, спортивное и парковое оборудование. Зона для отдыха оснащена комфортными скамейками и урнами. На всей территории детской площадки уложено безопасное прорезиненное покрытие, обладающее антискользящим свойством.

Установленные качели, карусели, теннисный стол, оборудование для игры в баскетбол уже привлекают жителей двора от мала до велика, которые стремятся проводить досуг активно и с пользой для здоровья.

Преображение двора стало возможным благодаря активной позиции и инициативе жителей. Горожане совместно со специалистами создают дизайн-проект будущего двора, затем вносят свои предложения и замечания в процессе благоустройства, участвуют в приемке выполненных работ.

Напомним, в настоящее время жители областного центра уже могут начать подготовку к новому конкурсному отбору в рамках проекта "СОдействие", который стартовал 1 сентября 2024 года. Проекты-победители следующего конкурсного отбора будут воплощены в жизнь в 2025 году.