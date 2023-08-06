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В ходе ремонта улицы Главной уже отфрезеровано старое покрытие проезжей части на мосту через реку Самара

6 августа 2023 12:41
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в ходе ремонта улицы Главной уже отфрезеровано старое покрытие проезжей части на мосту через реку Самара

Дорожный нацпроект: в ходе ремонта улицы Главной уже отфрезеровано старое покрытие проезжей части на мосту через реку Самара.

Один из наиболее важных этапов обновления улицы Главной – ремонт покрытия проезжей части на старом мосту, который пересекает реку Самара. Всего за одну смену, в минувшую ночь, изношенное дорожное полотно было полностью отфрезеровано.

В ходе работ по удалению изношенного слоя покрытия использовали метод холодного фрезерования. Предусмотрели исправление продольного и поперечного профилей дороги.

После завершения укладки деформационные швы будут находиться в одной плоскости с покрытием, которое вплотную подойдет к каждому шву.

Контрольные мероприятия организованы в постоянном режиме.

Отметим, что в настоящее время транспортная ситуация в связи с ремонтом на старом мосту, расположенном параллельно новому, остается стабильной, никаких затруднений и пробок не возникло.

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