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В горадминистрации рассказали, почему не ремонтируют Ракитовское шоссе в Самаре

7 февраля 2021 12:57
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В горадминистрации рассказали, почему не ремонтируют Ракитовское шоссе в Самаре

Автомобилисты жалуются на торчащие арматуры, а чиновники – на отсутствие денег.

Ракитовское шоссе хотели отремонтировать в рамках нацпроекта, однако до сих пор денег на эти цели город, видимо, не получил

- Ежедневно передвигаюсь на личном транспорте по Ракитовскому мосту. С весны 2020 года мост находится в плачевном состоянии: дорожное полотно плохое, из него торчат арматуры. Сегодня пробил там колесо, - обращение Ивана Х. к губернатору Самарской области в соцсетях мысленно поддержали многие самарцы.

«Дороги по Раките нет, на мост вообще не суйтесь», «Пейзаж, как после бомбежки», «Коплю на КамАЗ, на легковушке уже не проехать» - подобные характеристики Ракитовского шоссе и моста все чаще «всплывают в интернете в последнее время.
Люди пишут, что обращались в горадминистрацию, им обещали «разобраться», но фактически ямы на дорогах остались на том же месте.

Ответ на сообщение Ивана Х. дали сотрудники департамента городского хозяйства и экологии Самары:

- Разработан проект, ожидается выделение финансирования на проведение ремонта Ракитовского шоссе.

Однако конкретные сроки, подрядчики и суммы пока не называются. Так что ездить в этом районе самарцам придется с предельной осторожностью в течение неопределенного времени, пишет Самара-КП.

Фото: Pixabay.com

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Комментарии

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