В Чапаевске благоустроят прилегающую к школе № 21 общественную территорию, за которую проголосовали жители

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В среду, 26 января, во время рабочей поездки в Чапаевск Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел школу № 21 имени Героя Советского Союза А.П. Долгова и прилегающую к ней общественную территорию. Эта территория была выбрана жителями во время рейтингового голосования, проведенного в 2021 году, и уже в текущем году начнутся работы по ее благоустройству.

В соответствии с пожеланиями жителей здесь появятся детская площадка со специальным покрытием, площадка для стритбола, будет установлено оборудование для занятий спортом на свежем воздухе, предусмотрено освещение, лавочки, посажены деревья. К реализации проекта планируют приступить уже в апреле. Работы будут вестись по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Губернатор обратил внимание, что у школы нет ограждения, подчеркнув, что это прежде всего безопасность детей, и этим вопросом нужно заняться в первую очередь, заверив, что поддержка из областного бюджета будет. Также Глава региона попенял мэру за то, что строители оставили раскопанной площадку, где прокладывают сети, до весны. «Это безопасность детей. Участок нужно засыпать, огородить как следует»,- отметил Губернатор.

Кроме того, Губернатор дал поручение расчистить пешеходные зоны от снега, увидев, что школьники идут по дороге. «Всегда особое внимание мы уделяем подходам к школам, детским садам, больницам. Займитесь этим вопросом и содержите пешеходные зоны в порядке, чтобы дети по дороге не ходили», - поставил задачу главе города Дмитрий Азаров.

Жители микрорайона обратились к Губернатору с просьбой отремонтировать и расширить одну из прилегающих к школе дорог. «Дорога здесь нужна обязательно. Давайте и за это возьмемся. Если уж делать, то все сразу», - поддержал инициативу Глава региона.

В ходе осмотра школы выяснилось, что часть классов сейчас не используется, поскольку при нормативной наполняемости в 1200 человек в учреждении обучаются всего 205 детей. Глава региона поручил проработать варианты решения этого вопроса, продумать, как эффективно использовать эти помещения. Жители также добавили, что было бы хорошо освежить фасад школы, это предложение губернатор также поручил взять в отработку.

«Спасибо за парки, скверы, которые уже сделаны, за детские и спортивные площадки с новым оборудованием. Мы видим, как меняется наш микрорайон, где растут и учатся наши дети, наш город Чапаевск и вся Самарская область», - поблагодарила Губернатора жительница микрорайона и педагог школы № 21 Ирина Быстрова.

Дмитрий Азаров отметил, что все эти позитивные изменения происходят благодаря инициативе людей, активной позиции и поддержке жителей.

«Рассчитываю и сейчас, что под вашим контролем мы качественно благоустроим площадку. Давайте вместе сделаем так, чтобы за работу не было стыдно. Важно, чтобы эта площадка стала тем оазисом, который постепенно будет расширяться, новые территории вокруг будут благоустраиваться. И, конечно, здесь важна помощь и поддержка жителей: посмотреть, что вокруг, подсказать администрации, хозяев прилегающих участков призвать к изменениям. Это большая совместная, общественная работа», - подчеркнул Губернатор.

Фото: pixabay