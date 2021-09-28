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В Большечерниговском районе идет строительство нового Дома культуры

28 сентября 2021 15:05
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В настоящее время строители завершают основную часть работ. Идёт утепление фасада, кладка внутренних перегородок и крыши.

Здание в Глушицком, где ранее размещался ДК, признано аварийным. Новый объект возводится в рамках нацпроекта «Культура».

В строящемся ДК будут размещены актовый зал на 150 мест, в том числе 8 — для маломобильных людей, зона досуговой деятельности с универсальным помещением для занятий изобразительным искусством, техническим творчеством, художественными промыслами и ремеслами, сообщает районная администрация.

Также предусмотрены: помещение для физкультурно-оздоровительных занятий, зал для занятий хореографией, библиотечный информационный центр, детская игровая комната для малышей до семи лет. А фойе может использоваться для проведения выставок и торжественных мероприятий.

В настоящее время строители завершают основную часть работ. Идёт утепление фасада, кладка внутренних перегородок и крыши.

Представитель подрядной организации Николай Лебеденко отметил: «Работы ведутся в соответствии с графиком. Завершить строительство планируется до конца текущего года».

 

Фото:   минкульт СО

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