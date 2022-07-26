В Алексеевском районе по нацпроекту завершается ремонт дороги к поселку Первокоммунарский

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Алексеевском районе завершается ремонт участка автомобильной дороги Богатое – «Самара – Оренбург» – Первокоммунарский, протяженностью 1,2 км.

Специалисты уложили верхний слой дорожного покрытия и приступили к обустройству дороги: установке дорожных знаков, сигнальных столбиков, пешеходного ограждения. Срок завершения работ по контракту до 1 октября текущего года, но ремонт идет с опережением сроков.

«Дорога очень важна, и для жителей посёлка Первокоммунарский, и для жителей всего поселения Авангард. По этой дороге заезжает автобус, забирает рабочих в Нефтегорский район, ходит общественный транспорт межмуниципальных маршрутов. Мы очень благодарны что сделали дорогу, даже тротуарную дорожку» - поделился Николай Зотов, глава сельского поселения Авангард.

Напомним, в этом году, в Алексеевском районе Самарской области, масштабные работы развернулись на 32-х километрах автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. К нормативу приводят участки трасс: «Самара – Оренбург» – Алексеевка - протяженностью 16,7 км, Подъем – Михайловка – Богдановка – Алексеевка 15 км и Богатое – «Самара – Оренбург» – Первокоммунарский – 1,2 км.

В составе трассы «Самара – Оренбург» – Алексеевка, к нормативу приведут два моста, на км 11+210 и км 15+903.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили — задачи, которые ставит Глава региона Дмитрий Азаров.