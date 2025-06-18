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В 2025 году в Самарской области на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» привлечено из федерального бюджета почти 1,3 миллиарда рублей

18 июня 2025 11:19
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В 2025 году в Самарской области на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» привлечено из федерального бюджета почти 1,3 миллиарда рублей

Средства направлены на создание комфортной инфраструктуры для жителей муниципальных районов. Мероприятия программы охватили территории Исаклинского, Шигонского, Нефтогорского, Большеглушицкого и других районов.

Развитие сельских территорий по всей стране с 2025 года получило новый импульс. Приоритетом стало опережающее развитие конкретных опорных населенных пунктов, основанное на консолидации государственных программ и национальных проектов различной отраслевой принадлежности.

В нашем регионе, начиная с этого года, в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области», реализуется проект комплексного развития опорного населенного пункта — села Большая Глушица (м.р. Большеглушицкий). Общая стоимость проекта составляет около 640 миллионов рублей.

Работы уже начались и планируется их закончить в 2026 году. Так, до конца этого года в селе капитально отремонтируют водопровод протяженностью почти 21 км, построят канализационные сети для существующей застройки протяженностью более 4 км. В следующем году завершат реконструкцию канализационных очистных сооружений мощностью 680 кубометров.

«Это очень хороший пример правильного подхода к комплексному развитию сельских территорий. Удалось встать в программу и одновременно запланировать и канализационные сети, и очистные сооружения, и водопровод. Это служит примером для всех глав муниципальных районов, как использовать один из тех механизмов, который позволяет сейчас привлекать федеральное финансирование на сельские территории. Заявки, которые уже поданы на этот период, мы будем поддерживать», — отметил Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области.

В рамках следующей заявочной кампании по федеральному проекту «Облик современных сельских территорий» муниципалитет уже направил заявку в Минсельхоз России. В документе обозначено 11 объектов со сроком реализации до 2030 года.

«Программа комплексного развития сельских территорий в различных видах реализуется на всех территориях муниципалитетов Самарской области. В этом году привлечено без малого 1,3 миллиарда рублей федеральных средств, и составной частью реализации этой программы является комплексное развитие опорного населенного пункта села Большая Глушица. Все объекты находятся в графике. Сейчас сформирована заявка на последующий 3-х летний период, с федеральным центром прорабатывается включение в финансирование в соответствии с той заявкой, которая была подготовлена», — доложил Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Напомним, всего на территории Самарской области определены 23 опорных населенных пунктов, в которых будет осуществляться приоритетное развитие в рамках национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным.

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