Сумма затрат на уборку территории и вывоз снега в РФ снизилась за два года на 13%

167

Сумма затрат госзаказчиков на уборку территории и вывоз снега снизилась за два года на 13 процентов — с 59 миллиардов рублей в 2021-м до 51 миллиарда в 2023 году, следует из данных «Контур.Торгов», на которые ссылаются РИА Новости.

Отмечается, что в 2022 году при тех же 13 тысячах проведенных тендеров объем закупок снизился до 54 миллиардов рублей, а в следующем году траты на уборку снега снова уменьшились.

Как указали аналитики, одну из самых крупных «снежных» закупок реализовали в подмосковном поселении Внуковское. При населении в 40 тысяч там потратили миллиард рублей, в то время, как, например, в Новосибирске в 2023 году 351 госзакупка обошлась в 628 миллионов рублей, пишет Лента.