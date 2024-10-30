Самарские объекты оснащают техническими средствами организации дорожного движения

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Повышение безопасности: самарские объекты, в том числе отремонтированные по профильному нацпроекту, оснащают техническими средствами организации дорожного движения

В заботе о сохранности здоровья и жизни горожан без технических средств организации дорожного движения, в том числе дорожных знаков, разметки, искусственных дорожных неровностей, светофоров, направляющих ограждений, не обойтись.

Перед формированием перечня работ и адресных списков сотрудники профильных городских департаментов во взаимодействии с Госавтоинспекцией проводят мониторинг, занимаются анализом дорожной ситуации.

Так, на улице Александра Матросова, которая в 2024 году вошла в дополнительный перечень объектов ремонта на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и была приведена в нормативное состояние на всем протяжении, в октябре светофорами оборудован весь перекресток с улицей Ставропольской. По итогам 2023 года для него был определен статус предаварийного.

180 светофоров в городе уже подключены, но пока автоматически они не регулируются. Планируется, что по полному функционалу они заработают, когда система будет запущена окончательно.

Идет замена старых секций на новые, устанавливаются светофоры с сигналом дополнительной секции – в виде кольца красного цвета, а также светофоры с работающими отдельной фазой дополнительными секциями, для правоповоротных и левоповоротных маневров. Кроме того, меняются режимы работы светофоров.

На объектах, отремонтированных по профильному нацпроекту, устроены искусственные дорожные неровности для принудительного снижения автомобилистами скорости при подъезде к пешеходным переходам, в полном объеме нанесены линии дорожной разметки.

Фото: администрация Самары