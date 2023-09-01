Самарская область представит методический опыт работы по социальной догазификации другим регионам РФ

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31 августа состоялось совещание по вопросам исполнения поручений Президента Российской Федерации, направленных на обеспечение социальной догазификации Самарской области, которое в режиме видеосвязи провел заместитель начальника Контрольного управления Президента РФ Валентин Летуновский. Самарскую область представил первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В совещании также приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаил Феоктистов, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Мордвинов, руководитель департамента ценового и тарифного регулирования региона Алена Гаршина, представитель регионального оператора газификации Иван Аветисян.

Напомним, что по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина в нашей стране реализуется программа социальной газификации. В рамках программы собственники домовладений, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов, получили возможность бесплатно подвести газ до границ своего земельного участка.

В Самарской области для реализации поставленной Федерацией задачи создан региональный штаб, который возглавил Губернатор Дмитрий Азаров. Работа ведется сразу по нескольким направлениям.

Продолжается строительство распределительных газопроводов и газопроводов вводов, ведется работа с населением, в том числе информирование о преимуществах использования «голубого топлива», перечне документов, необходимых для подачи заявки. Это паспорт, СНИЛС, и, что важно, свидетельство о праве собственности на дом. Проведение газа в границах участка, а также подключение оборудования собственники оплачивают самостоятельно. При этом в Самарской области действует обширная льготная программа, по которой меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты (169 тысяч рублей) получают 24 категории граждан. В работе у специалистов более 13 тысяч заявок на догазификацию, заключено 12 тысяч договоров, более 3 тысяч подключений уже выполнено.

На совещании с Контрольным управлением Президента РФ было отмечено, что в Самарской области в большем объеме, чем в других субъектах страны, реализована схема подключения потребителя к газу. На последнем этапе внедрения находится интерактивная карта газификации Самарской области, с помощью которой собственник жилого дома сможет проследить за его участием в программе, от заключения договора на проведение работ до ввода объекта в эксплуатацию.

По итогам совещания нашему региону дано поручение представить свой методический опыт другим регионам на всероссийском совещании по газификации. Выстроенный алгоритм, от подачи потенциальным потребителем заявки (через сайт Госуслуги, сайт Регионального оператора или МФЦ) и заключения комплексного договора до фактического присоединения к сетям газораспределения, представят в виде видеоряда с комментариями действий и описанием возникавших на каждом этапе проблем и путей их решения.

«Мы готовы представить наработанный методический опыт. В Самарской области уровень газификации достаточно высокий, он составляет почти 94%. Тем не менее, предстоит еще много работы, чтобы воспользоваться ресурсом смогли как можно больше людей. Выстроенный механизм, от клика по интерактивной карте до получения газа в дом, поможет активизировать процесс газификации и сделать его более комфортным. Для других регионов это также важно, тем более что с 2022 года программа социальной газификации в нашей стране стала бессрочной», - считает Виктор Кудряшов.

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