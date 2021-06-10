Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств

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Впервые в этом году голосование по выбору объектов проходило на единой онлайн - платформе za.gorodsreda.ru, разработанной АНО «Диалог Регионы» совместно с Минстроем РФ. Голосование проводилось по всей стране на протяжении пяти недель – с 26 апреля по 30 мая.

В Самарской области выбор в пользу той или иной территории сделали более 366 тысяч жителей. В ПФО – это второе место по активности граждан. При этом Самара по этому показателю на первом месте в стране.

Голосование проходило в десяти городах Самарской области: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Октябрьск и муниципальном районе Безенчукский. Из 100 предложенных общественных пространств жители выбрали те, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в трансформации и реконструкции. Победителями голосования, благоустройство которых начнется в 2022 году, стали 52 общественные территории.

В голосовании приняли участие жители 84 регионов, 1463 муниципалитетов, в том числе – отдаленные населенные пункты. В целом по России проголосовали 9,678 млн человек. Из них 2,2 млн голосов было отдано жителями ПФО. При этом Центральный федеральный округ, где проживают почти 30% населения страны, оказался вторым по числу голосов - 1,7 млн.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский оценил процент вовлеченности как достаточно высокий. «Безопасность голосования на платформе обеспечило АНО «Диалог Регионы»: требовалась аутентификация с помощью сотового телефона и портала «Госуслуги», – отметил он. – В процессе голосования произошло несколько незначительных попыток хакерских атак на сайт, они были успешно отражены. Также были отмечены единичные случаи накрутки голосов и подозрительных участников, в результате чего аннулировали около 0,3% голосов».

«Результаты наглядно показывают, что решение о запуске платформы было правильным и своевременным, – подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. – Мы смогли решить одну из важнейших задач — были созданы простые и доступные условия участия жителей в вопросах благоустройства, а также прозрачный механизм голосования».

Большой вклад в вовлечение жителей региона в голосование внесли волонтеры – более 32 тыс. человек – в два раза больше, чем было запланировано. Добровольцы помогали голосовать жителям на 8,5 тыс. волонтерских точках.