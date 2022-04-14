Реконструкция улицы Дачной в Самаре может стартовать в 2022 году

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Об этом можно судить из проекта постановления о внесении изменений в программу сохранения и развития автомобильных дорог Самары.

— Работы будут вести в два этапа. На первом улицу будут приводить в порядок на участке от Пензенской до Московского шоссе. На втором — от Пензенской до Горной. Всего за 2022 год необходимо будет реконструировать 1100 метров дороги. На эти цели из бюджета города направят 9 миллионов рублей, — следует из опубликованных документов.

Улица Дачная имеет печальную славу у жителей города. Ее основной «достопримечательностью» являются огромные и многочисленные ямы-кратеры. О них узнали не только в России, но и за рубежом. В Великобритании о самарских «дорожных червях» узнали со страниц Daily Mail и The Sun, а также из документального фильма телеканала BBC 2.

Горожане много лет просили местные власти отремонтировать дорогу. Службы благоустройства регулярно засыпают дыры асфальтовой крошкой и щебенкой. Но кратеры также регулярно размывает.

Но и процесс подготовки к реконструкции улицы Дачной власти запустили. В начале 2021 года чиновники заказали проект реконструкции у ОАО «Самарагорпроект».

Известно, что обновленная дорога будет четырехполосной, с тротуарами, ливневками, парковочными карманами и светофорами, подключенными к автоматической системе управления дорожным движением. Тогда депстрой предполагал, что работы на объекте пройдут еще в 2021 году. Но затем реконструкцию перенесли еще на год, пишет 63.ру.