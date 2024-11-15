Праздничный декор к Новому году: Самару украсят около 7 тысяч световых элементов

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В Самаре приступили к оформлению общественных пространств и городских улиц новогодней праздничной иллюминацией. Всего запланировано разместить около 7 000 световых элементов.

В городе отремонтируют световые консоли на дорогах и установят световые скульптуры, композиции и гирлянды в местах отдыха. «Самарагорсвет» уже монтирует иллюминацию у площади Славы. Все элементы иллюминации энергоэффективные. В полном объеме иллюминация должна быть готова до 20 декабря.

Самое масштабное оформление иллюминацией по традиции будет на площади Куйбышева. Коммерческие предприятия также начали украшать фасады и витрины к праздникам, особенно в историческом центре на улицах Куйбышева и Ленинградской.