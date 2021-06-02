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По улице Аэродромной в Самаре  продолжается укладка асфальтобетонного покрытия 
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По улице Аэродромной в Самаре  продолжается укладка асфальтобетонного покрытия 

2 июня 2021 22:24
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Общая площадь работ составит около 40 тысяч квадратных метров.

«Общая площадь работ составит около 40 тысяч квадратных метров. Подрядная организация продолжает фрезерование проезжей части, а также укладку асфальтобетонного покрытия. На данный момент отфрезеровано 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна, преобразились 8 тысяч квадратных метров автодороги – на них уже устроен верхний слой», - рассказал директор МБУ  «Дорожное хозяйство» Шамиль Халлиулов.

На дорогах местного значения Самары впервые применяется высокопрочная асфальтобетонная смесь ЩМА-16. Специалисты уверены, что это позволит значительно повысить эксплуатационные характеристики дорожного полотна. Гарантия на такое покрытие составляет 5 лет. Для улицы Аэродромной наличие высокопрочного покрытия проезжей части особенно важно – здесь довольно плотное движение легкового и общественного транспорта. Кроме того, на участке находится объект социальной значимости – «Самарский областной кардиологический диспансер им. В.П.Полякова», на территории которого находится родильный дом.

«Вечером, 1 июня, мы начали укладку по улице Аэродромной от улицы Авроры до улицы Мяги, это около 8 тысяч «квадратов». Задействовано более 20 единиц спецтехники, рабочая бригада на участке состоит из 15 человек. Основной ориентир при проведении работ по укладке – благоприятные погодные условия. Поэтому на время осадков и высыхания проезжей части работы переносятся и возобновляются при первой возможности. Объект достаточно сложен – высокая интенсивность движения. Работаем в ночное время, чтобы не влиять на дорожный трафик», - пояснил мастер участка ООО "НПФ "XXI Век" Сергей Алексеев.

При выполнении работ планируется также замена люков инженерных коммуникаций – они будут выставлены  в один уровень с покрытием проезжей части.

Сейчас с объемом работ, запланированным в рамках муниципального контракта, подрядчик справился уже на 49%.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: дорожное покрытие улица Аэродромная

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