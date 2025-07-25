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По ул.Аэродромной в Самаре временно ограничат движение транспорта

25 июля 2025 18:31
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В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.

В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы по ул. Аэродромной будет временно ограничено движение транспорта: 

- с 23:59 25 июля до 05:00 31 июля по ул. Аэродромной в районе пересечения  с ул. Промышленности на участке перекрестка с круговым движением;
- с 05:00 1 августа до 23:59 8 августа по ул. Промышленности в направлении движения  в сторону ул. Энтузиастов;
- с  05:00 1 августа до 23:59 8 августа по ул. Аэродромной в районе пересечения с ул. Энтузиастов.
 
Движение транспорта , в том числе автобусного маршрута №70, с 25 июля по 8 августа будет организовано по скорректированной схеме. Движение трамваев с 05:00 1 августа до 23:59 8 августа будет организовано по следующей схеме:

- Трамвайный маршрут № 3 «ул. Чапаевская - Юнгородок»
В будние дни:
В прямом направлении: ул. Чапаевская – Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора».
В обратном направлении: автостанция «Аврора» – Железнодорожный вокзал – ул. Чапаевская.
В прямом направлении: Юнгородок – ул. Красных Коммунаров.
В обратном направлении: ул. Красных Коммунаров – Юнгородок.
В выходные дни:
В прямом направлении: ул. Чапаевская – Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора».
В обратном направлении: автостанция «Аврора» – Железнодорожный вокзал – ул. Чапаевская

- Трамвайный маршрут № 4 «Постников овраг - Железнодорожный вокзал - станция метро «Победа» - Постников овраг».
В прямом направлении: автостанция «Аврора» – Постников овраг –  ул. Двадцать второго Партсъезда.
В обратном направлении: ул. Двадцать второго Партсъезда – Постников овраг – автостанция «Аврора»

- Трамвайный маршрут № 11 «Стадион «Самара Арена» - автостанция «Аврора».
В прямом направлении: стадион «Самара Арена» – Юнгородок.
В обратном направлении: Юнгородок – стадион «Самара Арена»

- Трамвайный маршрут № 23 «Постников овраг - станция метро «Победа» - Постников овраг».
В прямом направлении: станция метро «Победа» – Постников овраг – Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора».
В обратном направлении: автостанция  «Аврора» – Железнодорожный вокзал – Постников овраг – ул. XXII Партсъезда.

Теги: Самара

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