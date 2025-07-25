По ул.Аэродромной в Самаре временно ограничат движение транспорта

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В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы по ул. Аэродромной будет временно ограничено движение транспорта:



- с 23:59 25 июля до 05:00 31 июля по ул. Аэродромной в районе пересечения с ул. Промышленности на участке перекрестка с круговым движением;

- с 05:00 1 августа до 23:59 8 августа по ул. Промышленности в направлении движения в сторону ул. Энтузиастов;

- с 05:00 1 августа до 23:59 8 августа по ул. Аэродромной в районе пересечения с ул. Энтузиастов.



Движение транспорта , в том числе автобусного маршрута №70, с 25 июля по 8 августа будет организовано по скорректированной схеме. Движение трамваев с 05:00 1 августа до 23:59 8 августа будет организовано по следующей схеме:



- Трамвайный маршрут № 3 «ул. Чапаевская - Юнгородок»

В будние дни:

В прямом направлении: ул. Чапаевская – Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора».

В обратном направлении: автостанция «Аврора» – Железнодорожный вокзал – ул. Чапаевская.

В прямом направлении: Юнгородок – ул. Красных Коммунаров.

В обратном направлении: ул. Красных Коммунаров – Юнгородок.

В выходные дни:

В прямом направлении: ул. Чапаевская – Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора».

В обратном направлении: автостанция «Аврора» – Железнодорожный вокзал – ул. Чапаевская



- Трамвайный маршрут № 4 «Постников овраг - Железнодорожный вокзал - станция метро «Победа» - Постников овраг».

В прямом направлении: автостанция «Аврора» – Постников овраг – ул. Двадцать второго Партсъезда.

В обратном направлении: ул. Двадцать второго Партсъезда – Постников овраг – автостанция «Аврора»



- Трамвайный маршрут № 11 «Стадион «Самара Арена» - автостанция «Аврора».

В прямом направлении: стадион «Самара Арена» – Юнгородок.

В обратном направлении: Юнгородок – стадион «Самара Арена»



- Трамвайный маршрут № 23 «Постников овраг - станция метро «Победа» - Постников овраг».

В прямом направлении: станция метро «Победа» – Постников овраг – Железнодорожный вокзал – автостанция «Аврора».

В обратном направлении: автостанция «Аврора» – Железнодорожный вокзал – Постников овраг – ул. XXII Партсъезда.