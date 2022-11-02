Озеро Приказное в селе Утевка Нефтегорского района начинает новую жизнь

163

Год назад озеро Приказное в селе Утевка Нефтегорского района было на краю гибели, а уже сегодня оно начинает новую жизнь. От вымирания водоем спасли инициатива сельчан и участие государства.



Озеро Приказное всегда было излюбленным местом жителей Утевки. Оно притягивало к себе и детей, и взрослых. Здесь купались, рыбачили, гуляли, отмечали сельские праздники. Но постепенно водоем стал мельчать, а в 2020 году воды в нем и вовсе не осталось. Местные жители забили тревогу. Собрали инициативную группу и стали думать, как спасти водоем. Проблему решила госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».



Озеро почистили, установили пирс, обустроили тротуарные дорожки вокруг, оборудовали освещение. Экосистема тут же откликнулась – на озеро стали прилетать лебеди и утки. К слову, местные рыбаки с удовольствием зарыбляют водоем: возвращаясь с уловом с других мест, везут мальков в родное озеро.



Жители Утевки намерены и дальше благоустраивать территорию вокруг озера, мечтают сделать его одним из главных мест культурного отдыха в селе.



– Самарская область является активным участником реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий». Эту программу всецело поддерживает правительство региона, и сами жители активно принимают участие, выдвигают свои инициативы.

В Нефтегорском районе все запланированные проекты выполнены. Появилась новая современная школа, достраиваются два детских сада, – отметил первый заместитель главы аграрного ведомства области Евгений Афанасьев.

Фото: департамент информационной политики СО