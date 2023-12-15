Общественные пространства Самары приобретают новогодний облик

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Совсем скоро закончится 2023 год, и, традиционно, декабрь становится временем приятных предпраздничных забот. Преображая общественные пространства и погружая парки, скверы в атмосферу новогоднего уюта, городские службы стремятся порадовать горожан, чтобы встретить их в излюбленных местах для прогулок и активного отдыха в период новогодних праздников и в течение всего зимнего сезона. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подходы и подъезды к этим пространствам стали удобнее и безопаснее.

В этом году на средства дорожного нацпроекта обновлено 42 участка улично-дорожной сети, среди них улица Авроры и проспект Ленина – одни из самых востребованных и загруженных маршрутов.

Кроме того, в 2020 году на средства нацпроекта «Жилье и городская среда» обновлен сквер по улице Авроры, теперь это благоустроенное пространство, где любят проводить время и взрослые, и дети. Специалистами новогоднего настроения МП «Самарагорсвет» здесь установлена новогодние светодинамические конструкции в виде яблонь и композиции из иллюминационных шаров (2 больших и 2 малых). Праздничное убранство дополнено светящимися гирляндами, которые обрамляют, в том числе, специальные беседки.

Особое внимание уделяется также украшению маршрутов, которые ведут к популярным общественным пространствам города. Среди отремонтированных на средства дорожного нацпроекта – проспект Ленина и примыкающая улица Первомайская. Воспользовавшись обновленными участками улично-дорожной сети, можно добраться до площади Куйбышева, площади Славы и самарской набережной.

Площадь Куйбышева традиционно считается главной - здесь после четырехлетнего перерыва будет располагаться Усадьба самарского Деда Мороза со сказочными героями, а также семь елочных композиций. Площадь украсят арт-объектами «Щелкунчик» и «Снежная королева», оформят входными зонами с медиамодулями, различными световыми конструкциями. Для любителей активного отдыха будет организован аттракцион «Деревянная горка» и два катка.

Кроме того, на проспекте Ленина расположен сквер Фадеева (обновлен в рамках нацпроекта в 2019 году) и площадь Героев 21-й армии. Эти общественные пространства также приобретут новогодний облик.

Как отмечают специалисты профильного департамента, для установки всех элементов городской новогодней иллюминации (а их около 8,5 тысяч) потребуется еще около недели. На текущую дату работы по декорации города к Новому году завершены более чем на 90%.

Украшаются общественные пространства по всему городу.

Фото: администрация Самары