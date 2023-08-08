Обращение в ЦУР помогло жителям Самары вернуть крыльцо и козырек над подъездо

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Система мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» стала эффективным инструментом для выстраивания взаимоотношений жителей многоквартирных домов и управляющих компаний. Когда гражданам не удается договориться с УК, на помощь приходят Госпаблики. Только в июле этого года ЦУР Самарской области взял в работу 143 жалобы на работу управляющих компаний, ремонт и отсутствие освещения в подъездах.

Жители Железнодорожного района Самары пожаловались, что ремонт крыльца в их подъезде затягивается почти на месяц. В доме на улице Рабочая, 89 живет много пенсионеров и семей с маленькими детьми, которым пришлось преодолевать препятствия. Козырек над подъездом демонтировали вместе с лестницей, а дверной замок после дождя оказался испорчен.

«От таких рабочих вреда больше, чем пользы. Спасите жителей, им нужно выходить в аптеку и магазины», - написали жильцы в соцсетях.

ЦУР взял вопрос в работу и передал в администрацию района. В итоге управляющая компания завершила ремонт в кратчайшие сроки. Жители больше не чувствуют себя в заточении в собственном доме.