Обновленный сквер у озера Ладное в Кинеле – одно из самых любимых мест отдыха и прогулок жителей

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Реализация объекта осуществлялась в рамках национальных проектов – «Жилье и городская среда».



На территории сквера был выполнен большой объем работ: организованы места для парковки, со стороны учебного заведения заасфальтирована площадка для 20-25 машин; по всему периметру озера проложили дорожки и проезды с асфальтобетонным покрытием (дорожки шириною в два метра хороши для велосипедных прогулок и удобны в обслуживании уборочной техникой; устройство универсальной спортивной площадки с тренажерами и детской игровой зоны (с резиновыми покрытиями); объемных качелей; ротонды; МАФ-скамейки, вазоны, другие необычные элементы; на берегу озера разбиты газоны, созданы цветочные композиции и посажены зеленые насаждения.



Также центральное место заняла летняя эстрада. Здесь можно будет проводить концерты, фестивали, молодежные встречи на свежем воздухе; вторым ярким арт-объектом стало декоративное украшение в виде моста через водоем.



Озеро Ладное для кинельцев — излюбленное место отдыха у воды. Чтобы купание было безопасным, на берегу водоема построен пункт спасателей. На втором этаже строения — наблюдательная площадка.



Такие территории создают во всех городах и районах области. В этом году планируется открыть 144 общественных пространства.

Фото: пресс-служба правительства СО