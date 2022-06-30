Объект культурного наследия на Мехзаводе обновили после жалоб на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»

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Памятник Сергею Мироновичу Кирову на Красной Глинке немного обветшал и потерял былое величие. Скульптура известного государственного и партийного деятеля советской эпохи 1920–1930-х гг. много десятилетий стоит на небольшом постаменте на Мехзаводе, и дорога сердцу местных жителей. Памятник не такой пафосный, как на одноименной площади в Кировском районе, но жители Красной Глинки тепло отзываются в интернете о своем объекте культурного наследия.

«Сколько себя помню, столько и помню этот памятник. В детстве мы даже не знали, что это ПАМЯТНИК. Теперь очень приятно от одной мысли, что все детство прошло рядом с этим местом»

«Памятник помню с раннего детства. Лично у меня он тёплые чувства вызывает. Это Киров!»

Граждане обратились на платформе обратной связи в Департамент культуры областной столицы с просьбой обновить памятник С.М. Кирову: кирпичная кладка крошится, штукатурка отваливается. Все исправили уже спустя неделю. Реставраторы укрепили постамент, также восстановили недостающие фрагменты скульптуры.

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