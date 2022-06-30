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Объект культурного наследия на Мехзаводе обновили после жалоб на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»

30 июня 2022 17:04
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Памятник Сергею Мироновичу Кирову на Красной Глинке немного обветшал и потерял былое величие.

Памятник Сергею Мироновичу Кирову на Красной Глинке немного обветшал и потерял былое величие. Скульптура известного государственного и партийного деятеля советской эпохи 1920–1930-х гг. много десятилетий стоит на небольшом постаменте на Мехзаводе, и дорога сердцу местных жителей. Памятник не такой пафосный, как на одноименной площади в Кировском районе, но жители Красной Глинки тепло отзываются в интернете о своем объекте культурного наследия.

«Сколько себя помню, столько и помню этот памятник. В детстве мы даже не знали, что это ПАМЯТНИК. Теперь очень приятно от одной мысли, что все детство прошло рядом с этим местом»

«Памятник помню с раннего детства. Лично у меня он тёплые чувства вызывает. Это Киров!»

Граждане обратились на платформе обратной связи в Департамент культуры областной столицы с просьбой обновить памятник С.М. Кирову: кирпичная кладка крошится, штукатурка отваливается. Все исправили уже спустя неделю. Реставраторы укрепили постамент, также восстановили недостающие фрагменты скульптуры.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальной группе ЦУР 63: https://vk.com/tsur63. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администраций муниципалитетов.

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