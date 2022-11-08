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Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 регионах страны

8 ноября 2022 11:22
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Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 регионах страны

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 регионах страны. Он оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру в России: строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, обновляются дороги, а также применяются современные технологии и материалы.

Среди них и прекрасно зарекомендовавшая себя в использовании ЩМА-16. Ее на дорогах местного значения Самары начали применять в 2021 году. «Рецепт» этой смеси только на словах прост – щебень, мастика, стабилизирующая добавка, и самое важное – полимерно-битумное вяжущее.

«Еще на асфальтобетонном заводе при изготовлении смеси в нее помимо битума добавляют и полимер. Его наличие в составе позволит увеличить сопротивляемость к деформации и износу. Щебень применяется узкофракционный – в ЩМА-16: 16-миллиметровый кубовидный щебень. Его родина лежит далеко за пределами Самары – в городе Орске, который находится в Южном Урале. Когда речь идет о прочном каркасе дороги – мелочей не существует, даже место «рождения» играет важную роль. Щебень, который добывают в Самаре, непригоден для использования в высокопрочных асфальтобетонных смесях. По этой причине щебень, который послужит «ингредиентом» для смеси везут с Оренбуржской области», – сообщил заместитель начальника лаборатории Константин Григорьев.

Также на улично-дорожной сети Самары применяют смесь А16ВН. В отличие от ЩМА-16 ее используют во дворах, а также на дорогах с облегченным трафиком. При изготовлении А16ВН технологи вместо полимера добавляют адгезионную добавку, которая также существенно улучшает свойства битума. По словам специалистов, постоянное усовершенствование технологии изготовления смесей – уже стандарт.

На тротуарах же предпочитают использовать материал под названием А5ВЛ. Его применяют на тротуарах взамен песчаной смеси. Ранее при ремонте применялся так называемый песчаный Д-3 или песчаник. Однако взамен него согласно новым стандартам применяется А5ВЛ.

«ВЛ в конце аббревиатуры означает – «верхний слой-легкие условия». Смесь состоит из отсева дробления щебня, минерального порошка и битума. Материал намного мельче, чем щебень, да и в составе смеси песок преобладает. Для нижних слоев основания применяется смесь А32НН. В дальнейшем в зависимости от того – проезжая часть или тротуар, чаще всего используют А16ВН или А5ВЛ, соответственно», - добавил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

По словам представителей дорожной лаборатории, использование новых смесей и приверженность вновь усовершенствованным стандартам неизбежно ведет к изменению регламента испытаний в лаборатории. К слову, это подразделение способно по достоинству оценить качество и свойства всех асфальтобетонных смесей.

Алгоритм работы таков – задолго до начала ремонта непосредственно на объекте представители подрядной организации прибывают в лабораторию для того, чтобы ознакомиться с составом смеси, с которой им предстоит работать. И уже потом, согласно «рецепту» подрядчик изготавливает смесь. Состав материала изначально предусмотрен заключенным муниципальным контрактом.

Три важнейших критерия при проведении испытаний – содержание воздушных пустот, зерновой состав смеси, а также колееобразование.

«Первый показатель варьируется в определенных границах – мастер при укладке должен обязательно его соблюсти, для того, чтобы не «перекатать» смесь. Зерновой состав смеси легко определить после отбора кернов – образцов покрытия, которые привозят в лабораторию с самого объекта. Состав керна изучается на соответствие заданным параметрам муниципального контракта. В «рецепте» должны быть соблюдены все пропорции», - уточнил Константин Григорьев.

Для того чтобы определить устойчивость к колееобразованию, в дорожной лаборатории буквально воспроизводят все этапы «жизни» дороги. Сначала на специальном станке – так называемом вальцовом уплотнителе часть смеси приобретает форму плиточки. Таким образом, в условиях лаборатории технологи эмулируют каток. В дальнейшем этот образец переносят на специальную установку, которая воспроизводит движение автомобилей и «накатывает» колею. Только после изучения всех этих показателей, технологи выносят вердикт – состоится ли приемка дороги, или же подрядной организации предстоит переделать работу, но уже за счет собственных средств.

Стоит отметить, что соответствие всем стандартам ГОСТа – это высоко поднятая планка. Именно она позволяет вывести качество выполнения работ на высочайший уровень. Это дает право нацпроекту «Безопасные качественные дороги» получить приоритетное место среди всех национальных проектов, реализуемых в России.

 

 

 

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