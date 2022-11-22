Народный фронт в Самарской области требует качественной укладки дорожного полотна

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В социальные сети Народного фронта жители города Жигулёвска отправили видео, на котором отчетливо видно, как трудятся дорожные работники в ливень. Труд, конечно, отчаянный, но совсем неэффективный. Такая укладка противоречит строительной норме СНиП 3.06.03-85, в которой указано требование об укладке асфальта исключительно на сухое основание.

«Сделать, а потом переделывать пять раз в сезон? Зачем? Налицо неэффективная трата бюджетных средств. Я уверен, мы приедем посмотреть эту дорогу летом 2023 года – она будет вся в ямах. А подрядчик скажет: «Ума не приложу, как так вышло!» Мы делаем для чего? Для того чтобы на бумажке отчитаться, что сделали, или для людей? Мы возьмем керны на экспертизу и посмотрим, насколько «хорошо» была выполнена работа», – сказал член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Сергей Лушин.

Эксперты Народного фронта отправили письмо в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области с просьбой разобраться в ситуации и организовать мероприятия по сбору кернов дорожного полотна.