На улице Гагарина в Самаре появляется новое дорожное полотно

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На улице Гагарина появляется новое дорожное полотно. В ночь на 17 июня в ходе обновления объекта большими «картами» продолжилось устройство верхнего слоя покрытия. Работы на общей площади более 15 тысяч кв. м организованы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В год 60-летия первого полета человека в космос самарским улицам, которые топонимически связаны с данной темой, уделяется повышенное внимание. Улица Гагарина – одна из них. К тому же к участку ремонта примыкает благоустроенный сквер Самарских космонавтов. От него, а именно от перекрестка с улицей Промышленности дорога преобразится вплоть до транспортного кольца по улице XXII Партсъезда. Протяженность участка составляет 750 м.

За минувшую ночную смену подрядчик обновил 4 тысячи кв. м автодороги. Ее приводят в порядок по всей ширине.

«На участок мы зашли меньше недели назад. Для более оперативного выполнения работ задействовано 20 специалистов и 26 единиц спецтехники. Готовность объекта – уже 45%», – рассказал мастер участка подрядной организации ООО «ПСК» Григорий Муравцев.

Также в предыдущие сутки отфрезеровано 5,5 тысяч кв. м старого изношенного асфальтобетона на поперечнике улицы Гагарина – улице Промышленности.

В результате работ покрытие будет высокопрочным. За тем, как они организованы, ведется круглосуточный контроль.

Гарантия на ремонтные работы, которые производятся на улице Гагарина, составит 2 года.

В целях минимизации неудобств для автомобилистов движение на период ремонта не ограничивается. Общественный транспорт тоже едет согласно своим привычным схемам.