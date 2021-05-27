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На территории Нефтегорского района началось строительство сразу двух новых объектов водоснабжения. Работы стартовали в микрорайоне «Е» Нефтегорска и на Ветлянском артезианском водозаборе. На эти цели выделено более 381 млн. рублей из федерального и областного бюджетов. Работы идут в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

О планомерном решении проблемы качества питьевой воды в своем Послании 18 мая заявил Губернатор Дмитрий Азаров: «Для этого мы активно участвуем в проекте «Чистая вода». В частности, в 2021 году приступаем к четырем новым объектам - двум в Нефтегорске и по одному в Отрадном и в Большечерниговском районе. Реализация этих проектов позволит обеспечить качественной питьевой водой более 60 тысяч человек. При этом обращаю внимание глав местных администраций, что срыв сроков реализации этих проектов недопустим». В 2019-2020 годах чистая вода пришла к жителям тех сел, где этот вопрос стоял особо остро. Это села Калиновка и Кандабулак Сергиевского района, поселки Глушицкий и Пензено Большечерниговского района.

Сейчас в микрорайоне «Е» Нефтегорска централизованное водоснабжение отсутствует. Строительство водовода позволит обеспечить нормативной питьевой водой порядка 500 жителей. Согласно технической документации уже к концу 2021 года будет построено 11,4 км трубопровода с водозаборными колонками и колодцами. По информации муниципальных властей, устройство системы водоснабжения сделает район привлекательным для жилищного строительства.

Строительство Ветлянского объекта направлено на создание нового водозабора из подземного источника с прокладкой магистрального водовода. Это позволит обеспечить бесперебойным и качественным водоснабжением более 9,7 тысяч человек. Строительство объекта, а это прокладка почти 20 км сетей, рассчитано на три года. «Работа предстоит большая, - рассказал руководитель отдела капитального строительства Нефтегорского района Владимир Поселянов. - На территории водозабора будут размещены 17 скважин с выкидными линиями и центральным пультом управления насосными станциями. Также планируется смонтировать два подземных резервуара чистой воды емкостью по 1 тыс. кубических метров каждый. Помимо этого, на объекте появятся здание насосной станции с технологическим оборудованием, станция обеззараживания питьевой воды, а также трансформаторная подстанция. Отдельно обустроят КПП с системой видеонаблюдения и административно-бытовой блок».

Всего до 2024 года по проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения планируется обеспечить более 300 тыс. человек. Для этого будет построено 24 инженерных объекта.