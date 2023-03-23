На проезжей части и тротуарах Самары производится обеспыливание

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В связи с тем, что теплая погода в Самаре установилась раньше обычных сроков, руководство мэрии поручило профильному городскому департаменту и службам благоустройства (подрядчикам) скорректировать план работ в рамках содержания улично-дорожной сети: начать выполнение операций летнего регламента.

С середины текущей недели на дорогах местного значения (проезжей части и тротуарах) производится обеспыливание. Для этого вывели ваккумные подметальные машины. Кроме того, в цикле уборочных работ уже задействуют и поливочно-моечную технику.

Каждый дорожный пылесос оснащен щеточным оборудованием. Все сметенные накопления попадают в бункер. Затем смет утилизируют. Стоит также отметить, что у вакуумно-подметальной техники имеется функция смачивания подготовленных к уборке поверхностей. Это обязательная процедура, чтобы в ходе работ не образовывались клубы пыли, а всасывание имеющегося на проезжей части смета производилось более эффективно. При этом во избежание замерзания жидкости при отрицательных температурах воздуха такие машины в уборке не задействуют. В связи с этим основные работы включаются пока в график в дневные часы, когда температуры стабильно положительные.

Специалисты поясняют, что, как правило, сначала участки моют, а затем пылесосят. Причем мойка предусмотрена даже после интенсивных дождей.

Муниципальное предприятие «Благоустройство», а также подрядные организации «Экомед» и «Конор» имеют всю необходимую технику для перехода к работам по летнему регламенту содержания вверенных территорий. По мере подготовки улиц к влажной уборке и пылесошению все большее количество участков будет охвачено и такими работами – они могут продлиться до ноября. Периодичность работ зависит не только от погодных условий, но и состояния УДС, а также категорий тех или иных дорог. Так, на многих из них подметание необходимо один раз в двое суток.

Массив дорожно-коммунальной техники, переоборудованной к весенне-летнему сезону, будет продемонстрирован в ходе традиционного смотра, который планируется провести в Самаре в апреле, во время городского месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города.

Фото: администрация Самары