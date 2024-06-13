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На автомобильной дороге Самара - Новокуйбышевск работы выполнены на 40%

13 июня 2024 11:31
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На автомобильной дороге Самара - Новокуйбышевск работы выполнены на 40%

В Волжском районе ведутся работы укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автодороге Самара – Новокуйбышевск. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют участок трассы км 18+700 - км 25+500.

В этом дорожном сезоне предусмотрен капитальный ремонт участка региональной трассы Самара - Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км. Дорога является ключевым маршрутом выезда из Самары на федеральную сеть дорог в направлении Саратова и Волгограда, а также основным путем маятниковой миграции жителей близлежащих населенных пунктов.

Сейчас на участке ведется укладка асфальтобетонного покрытия, уширение съездов, устройство присыпных обочин, демонтажные работы по разбору покрытия. Также важным этапом ремонта будет капитальный ремонт моста через ручей протяженностью 50,4 погонных метра.

В прошлом году был приведен в нормативное состояние другой участок дороги Самара-Новокуйбышевск, что позволило дороге соответствовать всем нормативам на протяжении всего пути.

В настоящем году фирме предстоит выполнить работу по обновлению дорожного полотна, замене остановок, установке освещения и дорожных знаков, оборудованию пешеходных переходов и лестничных сходов, а также нанесению светоотражающей разметки.

В 2024 году в Самарской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 4 участка региональных автомобильных дорог протяженностью 77 км, входящих в опорную сеть России.

Отметим, что дорога проходит недалеко от детских оздоровительных лагерей под Новокуйбышевском.  В один из таких - лагерь «Берёзки» заехал на прошлой неделе врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, где проверил условия пребывания детей в лагере.

Помимо прочего автодорога Самара – Новокуйбышевск входит в опорную сеть дорог РФ. Дорогами опорной сети, согласно критериям, являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения. Увеличение доли нормативного состояния таких – одно из приоритетных направлений национального проекта. По поручению Президента РФ Владимира Путина до конца 2027 года доля нормативного состояния дорог опорной сети должна составить не менее 85%. На территории Самарской области в опорную сеть включены 24 участка дорог регионального значения общей протяженностью 647 км.

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