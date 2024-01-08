Хинштейн сообщил, что прокуратура вынесла иск о приостановке деятельности самарского цирка

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Самарский цирк находится в ужасающем состоянии. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат государственной думы Александр Хинштейн.

— Прокуратурой внесен иск о приостановке деятельности цирка, — сообщил депутат.

В подтверждение своих слов политик опубликовал документ, согласно которому деятельность цирка необходимо приостановить до устранения нарушений пожарной безопасности. Судя по заявлению, в здании на Молодогвардейской, 220 необходимо установить аварийное освещение, пожарную сигнализацию в мастерской, на цокольном и третьем этаже, пишет 63.ру.